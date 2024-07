PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Maskierter überfällt Kiosk +++ In Imbiss eingestiegen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Hochwertiges Pedelec gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Maskierter überfällt Kiosk, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Sonntag, 14.07.2024, 13:34 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat ein maskierter Mann einen Kiosk in Taunusstein-Hahn ausgeraubt. Um 13:34 Uhr betrat der mit einer schwarzen Sturmhaube vermummte Täter den Kiosk in der Aarstraße und ließ sich unter Vorhalt eines Reizstoffsprühgeräts vom Betreiber Bargeld aus der Kasse aushändigen. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute in Richtung der Straße "Im Obergrund". Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Täter, konnten ihn jedoch nicht mehr feststellen. Er soll etwa 1,90 m groß, hellhäutig und auffallend dünn gewesen sein. Seine Stimme klang "jugendlich" und er war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose mit einem weißen Emblem auf dem linken Oberschenkel und schwarzen Turnschuhen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie Personen, denen die beschriebene Person auf der Flucht aufgefallen war, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. In Imbiss eingestiegen, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Samstag, 13.07.2024, 22:00 Uhr bis Sonntag, 14.07.2024, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in einen Imbiss in Niedernhausen ein. Zwischen 22:00 Uhr und 10:00 Uhr suchten die Einbrecher den Döner-Laden in der Frankfurter Straße auf und setzten mit einem Hebelwerkzeug an dessen Außentür an. Diese gab den Hebelversuchen nach und offenbarte den Tätern so einen Einstieg in den Imbiss. Aus diesem wurde eine Kasse samt Inhalt sowie weiteres Bargeld gestohlen und unbemerkt die Flucht angetreten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Taunusstein-Neuhof, Kornblumenweg, Samstag, 13.07.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 14.07.2024, 18:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Taunusstein-Neuhof. Den aktuell vorliegenden Erkenntnissen zufolge betraten die Einbrecher zu einem unbekannten Zeitpunkt das Grundstück im Kornblumenweg und verschafften sich unter Zuhilfenahme eines Hebelwerkzeuges Zugang zu den Wohnräumen des Hauses. Hieraus entwendeten sie unter anderem Bargeld und suchten anschließend unbemerkt das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen

4. Hochwertiges Pedelec gestohlen, Walluf, La-Londe-Platz, Donnerstag, 11.07.204, 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Am La-Londe-Platz in Walluf wurde am Donnerstagabend ein hochwertiges Elektrofahrrad entwendet. Das Pedelec der Marke Cube wurde von dessen Besitzer gegen 19:30 Uhr an einem Bauzaun abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Um 23:00 Uhr fehlte dann von dem knapp 6.000 Euro teuren Bike jede Spur.

Die Polizei in Eltville ermittelt wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell