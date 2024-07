POL-RTK: +++Arbeitsunfall+++Verkehrsunfallflucht+++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

+++Arbeitsunfall+++

Taunusstein-Wehen, Obere Waldstraße, Freitag, 12.07.2024, 11.59 Uhr

Bei Dacharbeiten an der oben genannten Adresse stürzte ein 55-jähriger Dachdeckermeister aus Taunusstein aus einem an einem Gabelstapler befestigten Korb. Bei dem Sturz aus vier Metern Höhe wurde der 55-jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Wiesbadener Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

+++Verkehrsunfallflucht+++

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Samstag, 13.07.2024, 11.00 - 11.37 Uhr

Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkplatz im Bereich der Kleiststaße zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken aus einer Parklücke touchierte ein unbekannter den geparkten BMW einer 32-jährigen Taunussteinerin. Der entstandene Schaden am BMW wird auf 500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

+++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden+++

Bad Schwalbach, Badweg, Freitag, 12.07.2024, 19.09 Uhr

Am Freitagabend stießen im Badweg in Bad Schwalbach zwei Pkw frontal zusammen. Beide Fahrerinnen, eine 47-jährige Bad Schwalbacherin und eine 55-jährige Limburgerin wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Bei dem Unfall hatte die 47-jährige Fahrerin die entgegenkommende Fahrerin übersehen. Die entstandenen Schäden an den Pkw werden auf 18.000 EUR geschätzt.

