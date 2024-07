PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall mit zwei Linienbussen

Bad Schwalbach (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 16.07.2024, 16.28 Uhr Unfallort: B 417, Kreuzung Hühnerkirche, L 3275

Zur oben genannten Zeit kam es auf der B 417 zu einem Verkehrsunfall, welcher zu erheblichen Einschränkungen im Feierabendverkehr führte. Ein Linienbus befuhr die L 3275 aus Richtung Limbach kommend und wollte die Kreuzung in Richtung Wallbach queren. Der zweite Linienbus befuhr die B 417 aus Wiesbaden kommend und wollte den Kreuzungsbereich in Richtung Limburg queren. Die Kreuzung ist Ampel-geregelt. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Busse. Aufgrund der Notrufmeldungen wurden neben der Polizei auch die Rettungsleitstellen Rheingau-Taunus, Limburg und Main-Taunus alarmiert. Insgesamt wurden 10 Personen verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Nach ersten Erkenntnissen ist keiner der Personen schwerst verletzt. Eine weitere Person wurde mit einem Rettungswagen nach Hause gefahren. Die unverletzten Businsassen wurden von der Feuerwehr, den Rettungskräften sowie der Notfallseelsorge betreut. An den Bussen entstand ein Sachschaden von 200.000EUR. Für die Dauer der Verletztenversorgung, der Unfallaufnahme und der Bergung der Busse war die Bundesstraße 417 voll gesperrt. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten wurde der Kreuzungsverkehr durch Polizeibeamte geregelt. Die B 417 wurde um 20.00 Uhr vollständig für den Verkehr frei gegeben. Zeugen des Unfalls, welche noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Idstein unter 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

