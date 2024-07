POL-BO: Versuchter Raub in Bochum: Senior (73) wird leicht verletzt, Täter flüchtet - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen 9. Juli, gegen 22.45 Uhr, in Witten. Ein 59-jähriger Wittener fuhr mit seinem Auto von der BAB448 in Richtung Dortmund an der Ausfahrt 44 Witten-Stockum in Richtung Pferdebachstraße ab. Von dort wollte er nach rechts auf die Pferdebachstraße in Richtung Witten-Zentrum abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 81-jähriger Wittener mit seinem Pedelec auf der ...

