PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nackter Mann fällt zweimal auf +++ Cityroller-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeuge des Unfalls gesucht +++ Schwarzer SUV nach Kollision gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Nackter Mann fällt zweimal auf,

Geisenheim, Langestraße/ Oestrich-Winkel, Adolf-Kolping-Straße/Hallgartener Straße Montag, 15.07.2024, 17:20 Uhr & 18:50 Uhr

(fh)Am Montag ist ein Exhibitionist gleich zwei Mal an unterschiedlichen Orten im Rheingau aufgefallen. Gegen 17:20 Uhr meldete eine Frau aus Geisenheim, dass ihr ein komplett unbekleideter Mann in den Weinbergen im Bereich Langestraße begegnet sei, welcher ihr zugerufen sowie hinterhergepfiffen und dabei an seinem Glied manipuliert habe. Diese unschöne Erfahrung musste nur kurze Zeit später auch eine Frau aus Oestrich-Winkel machen. Auch sie war in Weinbergen in Höhe der Adolf-Kolping-Straße/Hallgartener Straße unterwegs, als sie auf den schamlosen Fremden stieß. Auch ihr habe er hinterhergerufen sowie -gepfiffen und an sich herumgespielt. Beide Frauen liefen schnell davon. Es soll sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten und etwa 1,75m bis 1,80m großen und glatzköpfigen Mann mit deutlichem Bauchansatz gehandelt haben. Bei dem Fall in Oestrich-Winkel soll der Mann in einem schwarzen Kleinwagen geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden sucht nun diesen Exhibitionisten und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Cityroller-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeuge des Unfalls gesucht, Idstein, Grunerstraße/In der Ritzbach/Kirmsseweg, Samstag, 13.07.2024, 11:40 Uhr

(fh)Am Samstagmittag ist ein junger Mann auf einem Tretroller in Idstein mit einem Fahrzeug zusammengestoßen und hat sich dabei verletzt. Den Angaben des 21-jährigen Waldemsers zufolge sei er gegen 11:40 Uhr in den Kreisverkehr im Bereich Grunerstraße/In der Ritzbach/Kirmsseweg eingefahren. Zeitgleich sei ein schwarzer Mercedes aus einer anderen Richtung kommend ebenfalls in den Kreisel eingefahren und es sei zur Kollision zwischen ihm und der Beifahrertür des Pkw gekommen. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Da der Pkw nicht am Unfallort stehen blieb, wurde dem Gestürzten von einem Zeugen das Kennzeichen des Fahrzeugs übermittelt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach diesem Zeugen und bittet darum, dass er oder weitere Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 melden.

3. Schwarzer SUV nach Kollision gesucht, Schlangenbad, Mühlstraße, Montag, 15.07.2024, 15:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagnachmittag in Schlangenbad ereignet hat, nach einem schwarzen SUV. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr das gesuchte Fahrzeug gegen 15:00 Uhr die Mühlstraße und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 9 hinter einem weißen VW Tiguan einzuparken oder dort zu wenden. Dabei stieß der SUV-Fahrer oder die Fahrerin mit der Anhängerkopplung gegen die Stoßstange des Tiguan, beschädigte diese und fuhr anschließend davon. Weitere Inforationen zu dem Fahrzeug oder der verantwortlichen Person liegen nicht vor, daher bittet die Polizeistation Bad Schwalbach Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

