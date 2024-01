Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (1,9 Promille)

Ludwigshafen (ots)

Am 14.01.2024 gegen 00:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Frankenthaler Straße in Richtung Lorientallee zu einem Verkehrsunfall. Verbotswidrig bog der 35-jährige Unfallverursacher nach links in die Rohrlachstraße ab und übersah hierbei den geradeausfahrenden PKW, sodass es zu einer Kollision mit erheblichem Sachschaden kam. Der Unfallverursacher entfernte sich umgehend mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Streifen festgestellt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, weshalb der Unfallverursacher auf die Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Keiner der Beteiligten wurde durch den Verkehrsunfall verletzt.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell