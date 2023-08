Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhäuser

Mönchengladbach (ots)

An der Grotherather Straße in Rheindahlen haben sich Unbekannte am Samstag, 12. August, zwischen 16 und 17 Uhr Zutritt zu zwei benachbarten Einfamilienhäusern verschafft.

Aus einem der Häuser entwendeten sie diversen Goldschmuck, eine Armbanduhr sowie einen vierstelligen Geldbetrag. Im Anschluss gelangten sie in das benachbarte Haus. Als sie dort vom Besitzer überrascht wurden, flüchteten sie. Der Mann folgte dem Duo und konnte noch sehen, wie sie in ein Auto stiegen. Der Fahrer fuhr in Richtung Gladbacher Straße davon.

Die Polizei Mönchengladbach bitte Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell