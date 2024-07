PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autoreifen zerstochen +++ Kiosktür beschädigt +++ Drogenutensilien aus Dachgeschoss entwendet +++ PKW beschädigt und einfach abgehauen

Bad Schwalbach (ots)

1. Autoreifen zerstochen,

Geisenheim, Albert-Schweitzer-Straße, Sonntag, 21.07.2024, 23:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 17:00 Uhr

(ms) Zwischen Sonntagnacht und Montagabend wurde in Geisenheim ein PKW mutwillig beschädigt. Der weiße VW Kastenwagen parkte von Sonntag, 21.07.2024, 23:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 17:00 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße. In diesem Zeitraum zerstach der Täter beide Reifen der Fahrerseite mittels unbekannten Gegenstands. Der Reifenstecher konnte bislang unerkannt entkommen, die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Kiosktür beschädigt,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Dienstag, 23.07.2024, 02:17 Uhr

(ms) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Bad Schwalbach das Scheibenglas einer Eingangstür beschädigt. Um circa 2 Uhr schlug in der Adolfstraße ein unbekannter Mann mithilfe eines Werbeschildes die Scheibe einer Kiosktür ein. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Erbsenstraße. Der Täter wurde von einer Zeugin bei der Flucht gesehen und wird beschrieben als männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, trug eine hellblaue Jeans und eine dunkle Jacke mit roten Schultern. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06127) 7078-0 entgegen.

3. Drogenutensilien aus Dachgeschoss entwendet, Eltville am Rhein, Lehrstraße, Sonntag, 21.07.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 19:00 Uhr

(ms) Zwischen Sonntagabend und Montagabend wurde in Eltville am Rhein in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und Bargeld sowie Drogenutensilien gestohlen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr bis Montag, 19:00 Uhr Zutritt zu einem Hof in der Lehrstraße. Über eine Treppe konnte der Täter in das Dachgeschoss gelangen und ein Fenster öffnen. Hierdurch gelangte der Einbrecher in die Wohnung und stahl dort diverse Cannabis-Anbau-Materialien sowie Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis hat die hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. PKW beschädigt und einfach abgehauen, Schlangenbad-Wambach, Obergasse, Freitag, 19.07.2024, 19:45 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 07: 30 Uhr

(ms) Am vergangenem Wochenende wurde in Wambach ein PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der silberne Opel Corsa parkte im Zeitraum von Freitag, 19:45 Uhr bis Montag, 07: 30 Uhr in der Obergasse parallel zur Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 21. In dieser Zeit verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Streifschaden am hinteren Radlauf. Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis hat die hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell