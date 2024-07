PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Einbrecher werden ertappt und fliehen +++ Heuballen brennt +++ Betrügereien weiterhin ein Thema +++ Rechte Schmierereien an Schulgebäude +++ Trotz Verbot mehrfach überholt - Polizei kontrolliert

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Einbrecher werden ertappt und fliehen, Eltville-Hattenheim, Bergweg, Dienstag, 23.07.2024, 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurden zwei Einbrecher in Eltville-Hattenheim auf frischer Tat ertappt und so in die Flucht geschlagen. Gegen 19:00 Uhr kehrte der Bewohner eines Einfamilienhauses im Bergweg nach Hause und stieß dort auf zwei Einbrecher, welche umgehend die Flucht antraten. Zuvor waren die beiden vermutlich über das Hoftor des Anwesens geklettert und über ein offenes Fenster in die Räumlichkeiten eingestiegen. Dort hatten sie bis zu ihrer Entdeckung damit begonnen, eine Tasche mit Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro zu befüllen. Aufgrund der überhasteten Flucht wurde die Tasche mit der Beute zurückgelassen.

Der Bewohner beschrieb die beiden Männer wie folgt:

1. Täter:

- männlich - ca. 175cm - ca. 40-50 Jahre - grauer drei-Tage-Bart - schwarze Basecap - schwarzer Hoodie mit Kapuze und weißem Aufdruck (Pitbull und Schrift) - weißes T-Shirt - dunkle Hose - schwarz umrandete Brille - sprach hochdeutsch mit hessischem Dialekt

2. Täter:

- männlich - ca. 185cm groß - ca. 40 Jahre - schwarze Basecap - schwarze Jacke - schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck - dunkle Shorts

Die Polizei nimmt Hinweise zu den beiden Tätern unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Rechte Schmierereien an Schulgebäude, Rüdesheim-Aulhausen, Vincenzstraße, Dienstag, 23.07.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 05:45 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Unbekannte im Rüdesheimer Stadtteil Aulhausen ein Schulgebäude mit rechten Symbolen verunstaltet. Am frühen Mittwochmorgen entdeckte ein Verantwortlicher der Schule in der Vincenzstraße die Schmierereien, darunter auch Hakenkreuze und informierte die Polizei.

Diese ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Heuballen brennt,

Hünstetten-Wallrabenstein, In den alten Birken, Dienstag, 23.07.2024, 08:00 Uhr

(fh)In einer Gemarkung bei Hünstetten-Wallrabenstein hat am Dienstagmorgen ein Heuballen gebrannt. Ein Spaziergänger entdeckte den Ballen gegen 08:00 Uhr auf einer Weide im Bereich "In den alten Birken" und verständigte die Feuerwehr, welche den Brand des einzelnen Ballens umgehend löschen konnte.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache und nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen rund um die Weide, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Betrügereien weiterhin ein Thema,

Heidenrod/Idstein, Juli 2024

(fh)In den vergangenen Tagen sind zwei Senioren aus dem Rheingau-Taunus-Kreis auf Betrügereien reingefallen und haben einen finanziellen Schaden erlitten.

Mit der weitverbreiteten Masche des "WhatsApp-Betrugs" wurde einem Mann aus Heidenrod per Kurznachricht vorgegaukelt, dass die eigene Tochter finanzielle Engpässe habe und Geld benötige. Der gutgläubige Senior überwies in der Folge den Betrag auf ein fremdes Konto.

Einem Mann aus Idstein dagegen lockten die Täter am Telefon mit einem hohen Geldgewinn. Er habe bei einer Lotterie fast 40.000 Euro gewonnen, nun müsse er 1.000 Euro in Form von Apple Gutscheinkarten übermitteln. Dies tat der Idsteiner auch in Teilen. Der Gewinn blieb natürlich aus.

Beiden Männern fiel erst im Nachgang auf, dass sie betrogen worden waren.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten, klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden. Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Lassen Sie sich generell nicht auf solche Tricks ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keine Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnauszahlung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist ohnehin klar: Wer bei einem Gewinnspiel nicht mitspielt, kann auch nicht gewinnen!

5. Trotz Verbot mehrfach überholt - Polizei kontrolliert, Rüdesheim, Rheinstraße/Bundesstraße 42, Sonntag, 21.07.2024, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat die Polizei in Rüdesheim in Höhe der Rüdesheimer Fähre (Rheinstraße/B42) Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ein besonderes Augenmerk auf das dort herrschende Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen durch Pkw und Lkw gelegt. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr überwachten die Beamten die besagte Stelle, in Höhe des Übergangs eines Radweges, um die Einhaltung des Überholverbots zu überwachen. Es wurden 12 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Da gleich vier von ihnen Fahrräder auf der Strecke überholt hatten, mussten die Kontrollkräfte entsprechende Verfahren einleiten. Mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern wurden präventive Gespräche über die Verkehrssicherheit und Achtsamkeit im Straßenverkehr geführt. Zudem führten sie diverse Bürgergespräche auf dem stark frequentierten Weg zwischen Fähre und Rüdesheimer Innenstadt durch, um die Maßnahme zu erläutern.

