POL-RTK: Supermarktmitarbeiter stellen Diebestrio +++ Hochwertige Fahrräder aus Garage entwendet +++ BMW flüchtet - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Supermarktmitarbeiter stellen Diebestrio, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Donnerstag, 25.07.2024, 13:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei in Bad Schwalbach drei Ladendiebe fest, von denen einer heute dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr betraten die drei Männer im Alter von 27, 29 und 37 Jahren gemeinschaftlich den Supermarkt in der Edmund-Heusinger-Straße und gingen ersten Ermittlungen zufolge arbeitsteilig vor. Im Laden teilten sie sich auf. Während zwei von ihnen Waren in mitgeführte Taschen steckten, zerstörte der dritte Lebensmittel, offenbar um die Mitarbeiter des Marktes abzulenken. Diese ließen sich jedoch keinen Bären aufbinden, erkannten die Masche und hinderten gemeinsam die Diebe an der Flucht. Der 29-Jährige wollte dabei rabiater flüchten, bedrohte die Mitarbeiter und stieß einen von ihnen zu Boden. Es gelang der couragierten Belegschaft dennoch, die Täter bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festzuhalten. Diese nahm die Männer fest, fand das beabsichtigte Diebesgut bei ihnen auf und leitete Ermittlungsverfahren ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschat wurde der 29-Jährige algerische Täter ohne geklärten Wohnsitz, welcher zuvor den Mitarbeiter verletzt hatte, in Gewahrsam genommen. Er soll am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt werden.

2. Hochwertige Fahrräder aus Garage entwendet, Hünstetten-Görsroth, Rothstraße, Dienstag, 23.07.2024, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 09:45 Uhr

(fh)Im Hünstettener Ortsteil Görsroth sind in den vergangenen Tagen Diebe an zwei hochwertige Elektrofahrräder gelangt. Zwischen Dienstag, 17:15 Uhr und Donnerstag, 09:45 Uhr suchten die Langfinger ein Grundstück in der Rothstraße auf, öffneten gewaltsam eine Garage und entwendeten daraus die beiden Pedelecs der Marke "Cube". Im Anschluss suchten die Unbekannten mit ihrer Beute im Gesamtwert von knapp 7.500 Euro das Weite.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. BMW flüchtet - Zeugen gesucht,

Landesstraße 3032, Taunusstein-Hahn, Mittwoch, 24.07.2024, 09:50 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen provozierte eine bislang unbekannte Person in einem BMW bei Taunusstein-Hahn einen Unfall und flüchtete anschließend. Den Angaben eines 39 Jahre alten Kia Sportage-Fahrers nach, sei er gegen 09:50 Uhr die Landesstraße 3032 von Wingsbach nach Hahn entlanggefahren. Kurz vor dem Ortseingang von Hahn kam dem Taunussteiner ein schwarzer BMW entgegen, welcher ihn geschnitten und so zum Ausweichen gezwungen habe. In der Folge stieß der Kia gegen eine Leitplanke. Zu einer Kollision mit dem anderen Fahrzeug kam es nicht. Am Kia und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von knapp über 5.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des BMW setzte die Fahrt unbeeindruckt in Richtung Wingsbach fort und unterließ es den erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise zum Unfall oder dem BMW selbst, werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 von der Polizeistation Bad Schwalbach entgegengenommen.

