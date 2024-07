PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unbekannte suchen Baustellen auf +++ Parkscheinautomat angezündet +++ Türen von Kindertagesstätten halten Stand +++ Schaufensterscheibe +++ Pkw und Bagger beschädigt +++ Mehrere Motorradunfälle

Bad Schwalbach (ots)

1. Unbekannte suchen Baustellen auf,

Idstein, Im Altenhof, Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher eine Baustelle in Idstein heimgesucht. Zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr und Samstagfrüh, 07:00 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu den im Bau befindlichen Häusern in der Straße "Im Altenhof" und entwendeten diverse Kabel, Werkzeug und einen Baustromverteilerkasten im Wert von mehreren Tausend Euro, ehe sie unbemerkt die Flucht antraten. Da derzeit noch keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt, Waldems-Esch, Frankfurter Straße, Freitag, 26.07.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 06:30 Uhr

(fh)Übers vergangene Wochenende wurden in Waldems-Esch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Gleich vier in der Frankfurter Straße geparkte Fahrzeuge wiesen am Montagmorgen Lackschäden auf, die mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden waren. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Unbekannter die besagte Straße zwischen Freitag und Montag entlanggelaufen, hatte dabei die Fahrzeuge beschädigt und einen Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro verursacht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

3. Türen von Kindertagesstätten halten Stand, Walluf, Mühlstraße, Freitag, 26.07.2024 bis Montag, 29.07.2024, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher vergeblich versucht in eine Wallufer Kindertagesstätte einzusteigen. Am Montagmorgen wiesen diverse Türen der Einrichtung in der Mühlstraße Hebelspuren auf. An insgesamt neun Türen hatten die Täter angesetzt, waren jedoch gescheitert und hatten unverrichteter Dinge die Flucht angetreten. Der verursachte Schaden summiert sich auf knapp 4.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu dem Einbruchsversuch unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Bagger auf Baustelle beschädigt,

Eltville-Rauenthal, Martinsthaler Straße, Freitag, 26.07.2024, 13:00 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen beschädigten Unbekannte in Rauenthal einen Bagger. Unbemerkt und zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt, betraten die Vandalen das Gelände einer Baustelle in der Martinsthaler Straße und schlugen dort die Fensterscheibe eines Baggers ein. Im Anschluss an die Sachbeschädigung flüchteten die Täter. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Parkscheinautomat angezündet,

Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Montag, 29.07.2024, 05:34 Uhr

(fh)Am frühen Montagmorgen setzte ein Unbekannter einen Parkscheinautomaten am Parkplatz des Rüdesheimer Bahnhofs in Brand. Um 05:34 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann, welcher den Automaten in der Oberstraße soeben angezündet und nun in einem silbernen Pkw geflüchtet sei. Vor Ort stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass der Brand bereits von selbst erloschen war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Den Verursacher samt Fahrzeug konnten die Beamten nicht mehr antreffen. Es soll sich um einen etwa 60 Jahre alten, gehbehinderten Mann mit untersetzter Statur und kurzen Haaren gehandelt haben. Er war mit einer kurzen Hose und dunklem Shirt bekleidet gewesen.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

6. Schaufensterscheibe von Handyshop eingeschlagen, Rüdesheim am Rhein, Grabenstraße, Sonntag, 28.07.2024, 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des Sonntags zerstörte ein Unbekannter die Scheibe eines Rüdesheimer Ladens. Zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr trat der Vandale an den Handy-Shop in der Grabenstraße heran und schlug die Schaufensterscheibe ein. Die Scheibe zerbrach, der Täter nahm die Beine in die Hand und flüchtete. Der verursachte Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen der Tat wenden sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

7. Mehrere Motorradunfälle am Sonntag auf Landesstraßen, Lorch/Ransel/Kiedrich, Sonntag, 28.07.2024

(fh)Am Sonntagnachmittag bzw. Sonntagabend ereigneten sich in Lorch und Kiedrich gleich drei Unfälle mit beteiligten Motorradfahrern. Um 17:21 Uhr befuhr ein 22-jähriger Zweiradfahrer aus Weilrod mit seinem Motorrad der Marke "Thai Honda" die Landesstraße 3272 von Lorch nach Presberg. Dabei verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seine Maschine, sodass er und die Maschine zu Fall kamen und auf die Seite stürzten. Bei dem Sturz verletzte sich der Weilroder leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand ein rund 600 Euro teurer Schaden an der Verkleidung. Kurze Zeit später wurde der Polizei der nächste Motorradunfall rund um Lorch gemeldet. Gegen 19:00 Uhr war ein 53-jähriger KTM-Fahrer aus Rheinland-Pfalz auf der L 340 in Richtung Lorch unterwegs. In Höhe Ransel stürzte auch er aus ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Seine KTM musste abgeschleppt werden. Nur Augenblicke später kam es zum dritten Unfall, diesmal unter Beteiligung eines Motorrads und eines Pkw bei Kiedrich. Um 19:10 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann, ebenfalls aus Rheinland-Pfalz, die Landesstraße 3055 von Hausen v.d.H. nach Kiedrich entlang. In einer Rechtskurve kam der Fahrer ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich gegen einen entgegenkommenden Dacia Duster einer 41-Jährigen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht, ein Krankenwagen brachte auch ihn ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen, die jeweils abgeschleppt werden mussten, beträgt 4.500 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell