POL-OE: Zeugen gesucht: Ladendiebe flüchten mit Golf

Polizei warnt vor Phishing (ots) - Immer wieder erstatten Personen bei der Polizei Anzeige, da sie Opfer von Phishing-E-Mails, -Anrufen oder -SMS geworden sind. So zeigte ein 35-Jähriger am Dienstag (27. Februar) an, dass er Opfer eines Phishing-Betrugs wurde. Der Mann erhielt am Montagmorgen eine SMS - angeblich von der "Comedirect-Bank". In dieser Nachricht stand, dass seine TAN-App ablaufen würde. Um seine Login- und Stammdaten zu verifizieren, sollte er einen Link ...

