BPOL NRW: Hilflose Minderjährige bestohlen - Bundespolizisten stellen Diebe mit Hilfe von Videoauswertung

Köln (ots) - Am 25.11.2024 soll ein 39-jähriger Pole zunächst Ware in einem Supermarkt im Kölner Hauptbahnhof entwendet haben. Schließlich griff er im Zuge der polizeilichen Maßnahmen einen Beamten tätlich an. Für seine Taten muss er sich nun vor einer Richterin oder einem Richter verantworten. Gegen 00:15 Uhr wurde die Bundespolizei über ein Diebstahlsdelikt in einer Filiale im Hauptbahnhof in Kenntnis gesetzt. ...

