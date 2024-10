Lübeck (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (05.10.) lief ein Mann in ein Schreibwarengeschäft in Malente und entnahm Bargeld aus der Kasse. So schnell er das Geschäft betrat, so schnell flüchtete er auch wieder. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 08:45 Uhr rannte ein maskierter Tatverdächtiger in ein ...

