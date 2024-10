Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Korrekturmeldung: Möglicher Geschädigter nach Unfall gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Montag (07.10.2024) befuhr eine 86-jährige Lübeckerin den Mönkhofer Weg in Lübeck. Später stellte sie an ihrem PKW einen eingeklappten Außenspiegel fest. Als sie den Vorfall der Polizei meldete, konnte sie keine Angaben zu einem möglicherweise beschädigten PKW geben. Die Polizei sucht nach Zeugen und erbittet Hinweise.

Gegen 16:40 Uhr am Montagnachmittag fuhr die Lübeckerin mit ihrem blauen VW Polo von der Ratzeburger Allee kommend durch den Mönkhofer Weg in Richtung St.-Jürgen-Ring. An einer ihr unbekannten Stelle habe sie ein Klackgeräusch vernommen und später an der Einmündung zum St.-Jürgen-Ring bemerkt, dass der rechte Außenspiegel an ihrem PKW eingeklappt war.

Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens und weil die 86-Jährige den genauen Unfallort nicht mehr nachvollziehen konnte, setzte sie zunächst ihre Fahrt fort und begab sich nach kurzer Verzögerung zum 3. Polizeirevier Lübeck, wo sie den Vorfall zur Anzeige brachte. Dort suchen die Ermittler nun nach einer oder einem vermeintlichen Geschädigten. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Berührung mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug stattgefunden hat.

Hinweise nimmt nun die ermittelnde Polizeistation Hüxtertor unter der Rufnummer 0451 - 1317460 lübeck.pst-hx@polizei.landsh.de entgegen.

