Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

12-Jähriger angefahren - Polizei sucht nach flüchtigem Autofahrer

Lübeck (ots)

Am vorvergangenen Dienstagmorgen (01.10.2024) kam es in der Moislinger Allee in Lübeck zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Beim Überqueren einer Ampelanlage touchierte das Auto einen Jungen, der zu Boden fiel und verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr jedoch weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 07:30 Uhr am 1. Oktober wollte ein 12-jähriger Lübecker bei Grünlicht die Ampelanlage der Moislinger Allee vor der Lutherkirche an der Einmündung der Kolberger Straße überqueren. Zeitgleich soll ein silberner Kleinwagen aus der Kolberger Straße nach links in die Moislinger Allee eingebogen sein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Autofahrer mit seiner linken Fahrzeugfront den Jungen an dessen rechtem Knie getroffen haben. Der 12-Jährige kam daraufhin zu Fall und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Nachdem der Autofahrer kurz angehalten habe, soll er seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortgesetzt haben. Der Junge begab sich nach Hause und wurde von seiner Mutter zu einem Arzt gebracht.

Den Autofahrer beschrieb er als etwa 40 Jahre alt. Er soll eine dunkle Hautfarbe und dunkle Haare gehabt haben. Über der Oberbekleidung habe er eine gelbe Warnweste mit roten Streifen an der Seite getragen. Außer, dass der Wagen klein und silbern gewesen sein soll, konnten keine näheren Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug gemacht werden.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder dem möglichen Verursacherfahrzeug sowie dessen Verbleib und dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 1316245 oder per Email über ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell