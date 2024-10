Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stormarn - Trittau

Schüsse auf Fahrzeug in Trittauer Wohngebiet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montagabend (07.10.2024) kam es zu Schüssen in einem Trittauer Wohngebiet. Die Projektile trafen ein Fahrzeug, in welchem sich ein Insasse befand, und ein Wohnhaus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Lübecker Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird aktuell nach Zeugen gesucht.

Nach aktuellen Erkenntnissen parkte der 32-jährige Geschädigte seinen Pkw gegen 20:30 Uhr vor seiner Wohnanschrift in der Rausdorfer Straße. Noch bevor er aus dem Fahrzeug ausstieg, wurden mehrere Schüsse auf die Karosserie seines Wagens sowie das angrenzende Wohnhaus abgegeben.

Nach den Schussabgaben entfernte sich ein silberner Pkw zügig von der Tatörtlichkeit. Die aktuellen Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich in diesem die tatverdächtigen Schützen befanden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Noch am Abend nahmen die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Lübecker Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung vor Ort.

Die Klärungen der näheren Tathintergründe ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Aktuell wird nach Zeugen gesucht, die am Montagabend Knallgeräusche in Tatortnähe wahrnahmen oder Hinweise zu der silbernen Pkw-Limousine geben können, die sich kurz nach den Schüssen aus dem Wohngebiet entfernte. Auffällige Beobachtungen, auch Stunden oder Tage vor der Tat, könnten dienlich sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451-131 0 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind schriftlich an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Philipp Jagelle - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

