Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Parkendes Auto angefahren - die Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Bereits am 22. September 2024 (Sonntag) zeigte ein Lübecker eine Unfallflucht zu seinem Nachteil an. Sein Fahrzeug hatte er einen Tag zuvor in der Katharinenstraße in Lübeck abgestellt. Am Sonntag dann entdeckte er einen erheblichen Schaden am linken vorderen Kotflügel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Etwa um 11:00 Uhr am Samstagvormittag des 21.09.2024 parkte ein 49-jähriger Lübecker seinen schwarzen VW Polo auf Höhe der Katharinenstraße 69 auf dem rechten Seitenstreifen. Als er am nächsten Morgen gegen 10:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden an der linken vorderen Fahrzeugseite fest. Der Kotflügel war erheblich eingedellt und zerschrammt. Auch die A-Säule erlitt Beschädigungen. Zudem war das Fahrzeug leicht verschoben worden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro und geht von einem stärkeren Anprall durch ein anderes Fahrzeug aus. Teile eines Scheinwerferglases, sowie die Abdeckung eines Seitenblinkers, die von diesem Wagen stammen dürften, stellten die Beamten sicher. Auffällig hierbei ist die Form der Blinkerkappe, die einer Rundumleuchte im Kleinformat ähnelt.

Wer Angaben zum Tatgeschehen oder dem möglichen Verursacherfahrzeug sowie dessen Verbleib machen kann, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 1316245 oder per Email über luebeck.prev02@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell