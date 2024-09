Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Gartenschlauch über Straße gespannt

Rechtzeitig erkannte ein Autofahrer am Montag die Gefahr.

Ulm (ots)

Die drei Täter im Alter von 13, 15 und 17 Jahren spannten kurz nach 2 Uhr einen Gartenschlauch quer über die Ulmer Straße. Den banden sie an zwei gegenüberliegende Leitpfosten fest. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte das Hindernis rechtzeitig und konnte anhalten. Danach entfernte er den Gartenschlauch. Die Übeltäter holten sich den Schlauch später wieder. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei die drei am Bahnhof. Sie flüchteten. Einen konnte die Polizei festnehmen. Die Identität konnte im Rahmen der Ermittlungen in Erfahrung gebracht werden. Sie werden nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.

+++++++ 1818118 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell