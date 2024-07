POL-EU: Bargeld aus Wohnhaus entwendet

Eskirchen (ots) - Am Sonntag (21. Juli) befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen gegen 19.56 Uhr den Keltenring in Euskirchen in Fahrtrichtung Pützbergring. Im Fahrzeug der 33-Jährigen befanden sich ein 35-jähriger Beifahrer, ein achtjähriges Kind sowie ein Säugling. Vor der 33-Jährigen befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen den Keltenring in gleicher Fahrtrichtung. In dem Fahrzeug befand sich ...

mehr