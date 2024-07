LPI-J: Schockanrufwelle am Montag

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag musste ein 63-jähirger VW-Besitzer in der Rainer-Maria-Rilke-Straße feststellen, dass an seinem Wagen eine Scheibe eingeschlagen wurde. Zwar wurde aus dem Inneren nichts entwendet, die Kosten für den entstandenen Sachschaden belaufen sich dennoch auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zu der Tat kam es zu einem noch nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Samstagabend und Montagmittag. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr