Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Jena (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde in den späten Abendstunden des vergangenen Sonntages, den 07.07.2024 in der Merseburger Straße ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon sichergestellt. Das Fahrrad stammt vermutlich aus einer Diebstahlshandlung. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Rades. Wer sein Fahrrad erkennt, sollte einen Nachweis, der das Eigentumsverhältnis beweist, vorlegen können. Die Polizei in Jena kann über die Rufnummer 03641 810 oder per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de erreicht werden. Für eine Zuordnung bitte die Vorgangsnummer 0174718/2024 angeben.

