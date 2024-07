LPI-J: Dreister Tankbetrüger

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag trieben Unbekannte an einer Tankstelle in der Erfurter Straße ihr Unwesen. Mittels unbekannten Werkzeug wurde ein Automat auf dem Gelände aufgebrochen. Dumm für die Täter: in dem Gerät befand sich kein Bargeld, sondern dafür ausgegebene Coins. Auch wenn der oder die Täter keine Beute machen konnten, verursachten sie doch immensen Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr