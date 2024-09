Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Metallstange im Maisfeld sollte Erntemaschine beschädigen

Glück hatte der Fahrer eines Maishäckslers am Sonntag bei Uhingen.

Gegen 9.30 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Maishäcksler in der Albstraße auf einem Feld hinter dem Charlottenhof unterwegs, als die Erntemaschine stockte. Der Metalldetektor der Arbeitsmaschine hatte auslöst. Der Fahrer musste dann feststellen, dass ein Unbekannter an einem Maisstengel ein Metallteil befestigt hatte. Glücklicherweise hatte die Maschine keinen Schaden genommen und der Arbeiter konnte die Aberntung durchführen. Die Polizei Uhingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Metallteile in Maisfeldern zu verstecken, kann schwerwiegende Folgen haben: Teile können bei der Ernte in die Erntemaschinen geraten und hohen Sachschaden verursachen. Außerdem besteht durch umherfliegende Metallteile Verletzungsgefahr, denn Teile können wie Geschosse wieder aus der Maschine geschleudert werden. Inzwischen haben die Hersteller zwar in neue Maschinen Metalldetektoren eingebaut, die den Häcksler stoppen, bevor das Metall hineingerät, doch nicht immer werden alle Fremdkörper rechtzeitig erkannt.

