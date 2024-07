Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Hochwertiges E-Bike nach Diebstahl durch Ortung zeitnah lokalisiert

Mit Erschrecken stellte ein 37-jähriger Oberhausener am Dienstagabend (23.07.) gegen 19:45 Uhr fest, dass sein hochwertiges E-Bike, welches an seinem frei zugänglichen Carport angeschlossen war, entwendet wurde. Nur noch die Reste der Fahrradschlösser waren vorhanden. Der Geschädigte konnte den Polizisten der Polizei Oberhausen zunächst eine Rahmennummer (FIN) für die Fahndung mitteilen. Neben dieser sehr wichtigen Information, die man übrigens für alle seine hochwertigen Wertsachen notieren sollte, war das Fahrrad mit einem Tracker (Ortungssystem) ausgestattet; so konnte der 37-Jährige wenig später das Rad an der Henselstraße in Oberhausen-Osterfeld orten und den genauen Standort den Beamten mitteilen. Dort konnte das E-Bike in einem Hinterhof aufgefunden und sichergestellt werden. Nach weiteren Ermittlungen konnte ein polizeibekannter 33-Jähriger (libanesisch) als Tatverdächtiger identifiziert werden; weitere Ermittlungen laufen derzeit durch das zuständige Kriminalkommissariat 22 der Polizei Oberhausen.

