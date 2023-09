BPOL NRW: Bundespolizei schreitet ein - Widerstand einer 17-Jährigen

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am gestrigen Mittwochmittag (27. September) überprüften Bundespolizisten am Bahnhof Mülheim an der Ruhr einen Mann. Dieser wurde gleich zweimal per Haftbefehl gesucht. Gegen 12:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Mülheimer Bahnhof, als ihnen ein 41-Jähriger auffiel. Dieser rauchte im Bahnhofsgebäude. Die Beamten wiesen den ...

mehr