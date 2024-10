Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente

Maskierter Mann entwendet Bargeld aus Geschäft - Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (05.10.) lief ein Mann in ein Schreibwarengeschäft in Malente und entnahm Bargeld aus der Kasse. So schnell er das Geschäft betrat, so schnell flüchtete er auch wieder. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 08:45 Uhr rannte ein maskierter Tatverdächtiger in ein Schreibwarengeschäft in der Bahnhofstraße in Malente, wo er sich sofort zielgerichtet zur Kasse begab.

Die 58-jährige Angestellte befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Bereich des Geschäfts. Als sie den Mann hereinstürmen sah, trat sie unvermittelt nach draußen um Hilfe zu rufen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des in der Zwischenzeit geflüchteten Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm der Mann einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse und floh anschließend über die Bahnhofstraße auf einen rückwärtigen Parkplatz. Von dort lief er in Richtung eines kleinen Waldgebiets, in dessen Nähe sich stillgelegte Bahnschienen befinden, welche zum Bahnhof Malente verlaufen.

Der Mann wird als sehr schlank und circa 180-185 cm groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Sturmhaube, eine auffällig große Sonnenbrille sowie ein weißes Regencape. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich während der Flucht einiger dieser Dinge entledigte.

Die Kriminalpolizei Eutin hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Beamten nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat, dem flüchtigen Tatverdächtigen und seinem Fluchtweg gemacht haben oder andere Angaben machen können, die zur Aufklärung der Tat führen könnten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04521-8010 oder bei einer anderen beliebigen Polizeidienststelle entgegen.

