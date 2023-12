Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Nicht mehr fahrtauglich

Am Mittwoch verursachte ein 43-Jähriger einen Unfall bei Dietenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1268. Der 43-Jährige fuhr mit seinem BMW in Richtung Hörenhausen und bog nach links in Richtung Wain ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 43-Jährigen in seinem Nissan. Der hatte Vorrang. Im Einmündungsbereich kam es zu dem Zusammenstoß. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem Unfallverursacher. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Sachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

