Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Gartenbank in Brand geraten

Heede (ots)

Gestern gegen 16.00 Uhr geriet aus ungeklärter Ursache eine Gartenbank auf einer Terrasse an der Hauptstraße in Heede in Brand. Dies konnte durch die Nachbarn beobachtet werden. Da der Bewohner bekannterweise zu diesem Zeitpunkt spazieren war, versuchten die Nachbarn nach Alarmierung der Rettungskräfte mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Nachbarn gelöscht werden. Dabei wurde eine 60-jährige Nachbarin aufgrund von eingeatmeten Rauch leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhaus gebracht.

