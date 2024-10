Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Stadtgebiet

Verkehrserziehung für Grundschulkinder in den Herbstferien

Ein Dokument

Lübeck (ots)

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bietet in den Herbstferien wieder Verkehrserziehung auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule am Meesenring an. Das Angebot richtet sich an alle Grundschulkinder im Alter von 6-11 Jahren. Insgesamt stehen 4 Termine zur Verfügung. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt.

Termine: 22.10.2024, 10.00-11.30 Uhr und 12.00-13.30 Uhr

24.20.2024, 12.00-13.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr

Veranstaltungsort: Jugendverkehrsschule, Meesenring 7, 23566 Lübeck.

Ob zu Fuß, via Rad oder mit den beliebten Gokarts: Ziel ist es, den Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln und dadurch ihre Verkehrskompetenz als Fußgänger und Radfahrer zu steigern.

Eine Anmeldung bei der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck kann wochentags in der Zeit von 09-15 Uhr unter 0451-1316414 erfolgen.

Die Begleitung durch die Eltern ist ausdrücklich erwünscht. Das eigene Fahrrad und ein Helm sollten mitgebracht werden. Leihfahrräder und Helme sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden.

Das Angebot wird unterstützt vom Rotary Club "Lübeck-Burgtor".

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell