POL-HRO: Swatting-Verdacht an Rostocker Bildungseinrichtung

Rostock (ots) - Nach einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rostock hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Am heutigen Donnerstag, 28.03.2024, wurde die Polizei Rostock gegen 11:00 Uhr über schwarzen Rauch aus einer Wohnung in der 4. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Artur-Becker-Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer in einem Arbeitszimmer ausgebrochen sein. Die ...

