Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt renitenten Ladendieb in Köln fest

Köln (ots)

Am 25.11.2024 soll ein 39-jähriger Pole zunächst Ware in einem Supermarkt im Kölner Hauptbahnhof entwendet haben. Schließlich griff er im Zuge der polizeilichen Maßnahmen einen Beamten tätlich an. Für seine Taten muss er sich nun vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

Gegen 00:15 Uhr wurde die Bundespolizei über ein Diebstahlsdelikt in einer Filiale im Hauptbahnhof in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Beamten trafen sie einen Wach- und Sicherheitsbediensteten, sowie den 39-Jährigen an. Der 45-jährige Angestellte gab an, dass er den Polen beobachtet habe, wie dieser Ware im Wert von knapp 38 Euro aus einem Verkaufsregal nahm und im Anschluss die Filiale verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes fesselten die Einsatzkräfte ihn und führten ihn zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen Dienststelle zu. Während der Durchsuchung trat der Polizeibekannte einem Beamten unvermittelt in den Genitalbereich.

Die Uniformierten stellten die Identität des 39-Jährigen zweifelsfrei fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Zum Zeitpunkt des Datenabgleichs bestanden zwei Fahndungsnotierung: Sowohl die Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau, als auch die Staatsanwaltschaft Leipzig, ließen wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen nach dem Mann fahnden.

Die Uniformierten fertigten Strafanzeigen wegen des Diebstahls und des Tätlichen Angriffs. Sie nahmen den Polen fest und führten ihn dem polizeilichen Gewahrsamsdienst in Köln zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell