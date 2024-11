Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 23-Jährigen am Flughafen Niederrhein bei der Einreisekontrolle

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Sonntagabend, 24. November 2024 um 23:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 23-jährigen Marokkaner im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rabat. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt Main gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1320 EUR bezahlen oder eine 66-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Dienststelle am Flughafen gebracht. Den zur Abwendung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe erforderliche Geldbetrag wurde durch einen Onkel der Person bei der Polizei in Neuss beglichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Marokkaner dann weiterreisen.

