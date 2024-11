Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Per U-Haftbefehl gesucht und Widerstand geleistet - Bundespolizei nimmt 32-Jährigen fest

Essen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Sonntagmorgen (24. November) einen Mann im Hauptbahnhof Essen. Die Überprüfung seiner Person ergab, dass eine Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet hatte. Als die Beamten den Gesuchten festnahmen, leistete dieser Widerstand.

Gegen 11 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen 32-Jährigen im Essener Hauptbahnhof. Da dieser keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, machte er gegenüber den Einsatzkräften mündliche Angaben zu seiner Person. Ermittlungen zeigten, dass die Staatsanwaltschaft Essen nach dem deutschen Staatsbürger fahnden ließ. Das Amtsgericht Essen hatte gegen den Deutschen Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht eine Körperverletzung begangen zu haben. Demnach wird ihm zur Last gelegt, im Dezember 2023 eine Personengruppe belästigt zu haben. Als er während dieser Handlung gezielt auf einen 14-Jährigen zuging, wurde er von der Geschädigten aufgefordert, diesen in Ruhe zu lassen. Infolgedessen soll der Essener der Frau eine Kopfnuss gegeben haben, durch welche diese starke Schmerzen erlitt.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest, fixierten ihn mittels Handfesseln und führten ihn anschließend der Dienststelle im Hauptbahnhof Essen zu. Während der Zuführung verhielt der 32-Jährige immer wieder provokant gegenüber den Einsatzkräften. Als die Uniformierten die Identität des Mannes mittels eines Fingerabdruckscans prüften, wehrte dieser sich vehement, um die Maßnahme zu verhindern.

Nachdem ein Polizeiarzt die Gewahrsamsfähigkeit des Esseners bestätigte, führten die Beamten den Aggressor dem Polizeigewahrsam in Essen zu. Zudem leiteten sie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

