FW-EN: Wetter - zwei weitere Einsätze am Sonntagabend

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Wengern und Esborn wurden am Freitagnachmittag um 15:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung "Am Grünewald" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diesen direkt mitgeteilt, dass es in einem Bewohnerzimmer im dritten Obergeschoss zu einem Brandereignis gekommen sei. Weiterhin sei der komplette betroffene Bereich ...

mehr