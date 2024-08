Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Brand eines Reihenhauses an der Ochtruper Straße

Gronau (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Gronau um 12.15 Uhr zu einem Brand an der Ochtruper Straße gerufen. Dort bestätigte sich die Alarmierung, in einem Reihenhaus der Morgensternsiedlung war ein Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen.

Unter schwerem Atemschutz gingen Trupps zunächst zur Menschenrettung vor, da unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden. Schnell war jedoch klar, dass niemand mehr im Gebäude war. Der Brand war schnell gelöscht und die Wohnung wurde belüftet.

Aufgrund der älteren Bauweise der Siedlung wurden auch die benachbarten Wohnungen gelüftet und vom Rauch befreit.

Die Feuerwehr Gronau war mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte nach ca. 2 Stunden die Einsatzstelle verlassen. Während des laufenden Einsatzes wurde die Kreuzung Ochtruper Straße/Vereinsstraße durch die Polizei gesperrt.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, es entstand jedoch Sachschaden in unbekannter Höhe in der betroffenen Wohnung. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

