POL-HH: 231027-2. Ausländerfeindliche Beleidigung in Hamburg-Harburg - Die Polizei sucht Zeugen

Tatzeit: 26.10.2023, 23:52 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Am Schwarzenberg-Campus, Bushaltestelle Kasernenstraße

Ein bislang unbekannter Täter hat gestern Abend zwei Männer in Harburg zunächst fremdenfeindlich beleidigt und anschließend mit Pfefferspray verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Staatsschutzes (LKA 73) zufolge hatten die 34 und 35 Jahre alten Männer sowie der Unbekannte den Bus der Linie 142 an der Haltestelle Kasernenstraße verlassen. Nach dem Aussteigen beleidigte der Unbekannte sie ausländerfeindlich, sprühte ihnen mutmaßlich Pfefferspray in die Gesichter und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Schwarzenbergstraße.

Rettungskräfte versorgten die Geschädigten an der Einsatzstelle.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 40 Jahre alt - 160 bis 170 cm groß - trug eine Brille und ein Basecap

Da die bisherigen Maßnahmen nicht zur Identifizierung des Angreifers führten, bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

