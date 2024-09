Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Nachmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Wengern und Esborn wurden am Freitagnachmittag um 15:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung "Am Grünewald" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diesen direkt mitgeteilt, dass es in einem Bewohnerzimmer im dritten Obergeschoss zu einem Brandereignis gekommen sei. Weiterhin sei der komplette betroffene Bereich geräumt worden. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte in einem Bewohnerzimmer ein verbrannter Mülleimer vorgefunden werden, welcher durch den Bewohner schon im Badezimmer abgelöscht worden war. Der Rauch in dem entsprechenden Bereich wurde mittels Lüfter entfernt. Der Bewohner wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben, konnte allerdings vor Ort verbleiben. Die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Verantwortlichen und die Polizei übergeben. Diese haben die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Einsatz konnte für die rund 40 Einsatzkräfte nach 90 Minuten beendet werden.

