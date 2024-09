Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Zwei Einsätze am Wochenende für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitag um 19:44 wurden die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein zu einer Pflegeeinrichtung in der Stevelinger Str. alarmiert. Als die Einheiten bereits kurz nach dem Alarm an der Einsatzstelle eintrafen, wurde umgehend eine Erkundung des betroffenen Bereiches eingeleitet. Hierbei wurde festgestellt, dass Rauch durch die Nutzung eines Grills im Außenbereich über in geöffnetes Fenster in einen Raum gezogen war und so die Anlage ausgelöst hatte. Der betroffene Bereich wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die Einsatzstelle anschließend an einen Verantwortlichen der Einrichtung übergeben. Die Einheiten konnten nach 1 Stunde wieder an Ihre Standorte zurückkehren.

In der Nacht zum Samstag wurden dann die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter um 02:28 Uhr aus ihren heimischen Betten mit dem Stichwort "Mittlerer Brand" alarmiert. Als die Einsatzkräfte in der Osterfeldstraße eintrafen, trat bereits Rauch aus einer Wohneinheit. Es wurde direkt erkundet und die Tür zur betroffenen Wohnung schnellstens geöffnet. Der Bewohner wurde von den Einsatzkräften ins Freie geführt und umgehend dem Rettungsdienst übergeben. Auf dem Herd befand sich ein vergessener Snack, welcher für die Rauchentwicklung sorgte. Dieser wurde vom Herd genommen und abgelöscht. Ebenfalls wurde anschließend die Wohneinheit komplett entraucht. Die eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach insgesamt 1 Stunde und 20 Minuten beenden.

