FW-EN: Wetter - zwei Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden um Mitternacht zu einem gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Reuter-Straße alarmiert. Ein aufmerksamer Anwohner hatte einen ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch wahrgenommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte die ebenfalls alarmierte Polizei sich schon lautstark bei dem Bewohner bemerkbar gemacht. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte sich letztlich Zutritt in die Wohnung verschafft werden. Der neben der Pfanne schlafende Bewohner konnte durch die Einsatzkräfte geweckt und ins Freie gebracht werden. Hier wurde dieser an den Rettungsdienst übergeben und anschließend mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Zwei in der Wohnung befindliche Katzen wurden ebenfalls gerettet und ins Freie verbracht. Hier wurden sie der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes übergeben. Das angebrannte Essen wurde durch die Einsatzkräfte nach draußen verbracht. Nach den Lüftungsmaßnahmen wurde die Wohnung vorsorglich noch vom Strom getrennt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach rund 70 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter und der Tagesdienst wurden heute Mittag um 11:56 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Jahnstraße alarmiert. Eine Anwohnerin hatte in dem Bereich das Piepen wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um einen ausgelösten Heimrauchmelder handelte. Das Piepen kam von einem geöffneten Kühlschrank in einer Dachgeschosswohnung in der Harkortstraße. Die betroffene Wohnung wurde über die Drehleiter begangen und das Geräusch abgestellt. Der Einsatz konnte daraufhin nach guten 90 Minuten beendet werden.

