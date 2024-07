Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Roller-Fahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Schlagloch brachte am Montag, 29.07.2024, einen Leichtkraftrad-Fahrer ins Schleudern. Er stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Ein 42-Jähriger aus Enger war gegen 06:20 Uhr mit seinem E-Roller Silence Seat MO ESCOOTER auf der Sudbrackstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In einer Linkskurve geriet er in ein Schlagloch, verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er über den Bordstein auf den Gehweg fuhr, kollidierte er mit der dortigen Betonmauer und stürzte. Bei dem Unfall erlitt der 42-Jährige schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den beschädigten E-Roller ab.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell