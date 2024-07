POL-BI: Marihuana-Kauf abgelehnt: Pfefferspray-Angriff

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein E-Bike-Fahrer fuhr am Samstagabend, 27.07.2024, auf einem PKW auf und flüchtete anschließend. Ein 71-jähriger Bielefelder gab bei der Anzeigenerstattung bei der Polizei an, gegen 22:00 Uhr mit seinem Ford S-Max auf der Engersche Straße stadtauswärts gefahren zu sein. Als er sich in dem Kreisverkehr Am Pfarracker befand, nahm er ein dumpfes Geräusch wahr und hielt an. ...

mehr