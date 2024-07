Polizei Bielefeld

POL-BI: Flüchtiger Radfahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein E-Bike-Fahrer fuhr am Samstagabend, 27.07.2024, auf einem PKW auf und flüchtete anschließend.

Ein 71-jähriger Bielefelder gab bei der Anzeigenerstattung bei der Polizei an, gegen 22:00 Uhr mit seinem Ford S-Max auf der Engersche Straße stadtauswärts gefahren zu sein. Als er sich in dem Kreisverkehr Am Pfarracker befand, nahm er ein dumpfes Geräusch wahr und hielt an. Er stieg aus und stellte fest, dass ihm ein junger Mann mit seinem anthrazitfarbenem E-Bike in das Fahrzeugheck gefahren war. Als der Bielefelder äußerte, die Polizei zu rufen, stieg der Radfahrer wieder auf und fuhr davon.

Der E-Bike-Fahrer soll circa 30 Jahre alt und 185 cm groß sein. Er hatte eine hagere Figur, war mit dunklem T-Shirt und dunkler Hose bekleidet und sprach akzentfreies deutsch.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell