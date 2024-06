Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Zusammenstoß zwischen PKW und geparktem Anhänger

Delmenhorst (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus Ovelgönne verursachte am Dienstagvormittag, 11. Juni 2024, einen Verkehrsunfall in Ovelgönne und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 09:05 Uhr fuhr der 61-jährige Mann mit seinem Volkswagen auf der Wilhelm-Rahden-Straße in Richtung Ovelgönne und beabsichtigte an einem geparkten Anhänger vorbeizufahren. Im Vorbeifahren kam der Mann vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts und kollidierte mit dem Anhänger und einem Radlader. Anschließend schleuderte der PKW über die Fahrbahn und kollidierte mit einer Leitplanke sowie einer Hecke. Der Ovelgönner konnte sein Fahrzeug infolge des Unfalls nicht mehr eigenständig verlassen. Die eingesetzte Feuerwehr aus Ovelgönne befreite den 61-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Anschließend wurde er von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gefahren. Der Mann wurde schwer verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell