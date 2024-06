POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein junges Mädchen aus Ganderkesee wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, 10. Juni 2024, leicht verletzt. Gegen 13:10 Uhr querte die 10-Jährige in Höhe des Richtweges die Grüppenbührener Straße. Die angebrachte Bedarfsampel zeigte hierbei bereits Rotlicht an. Eine 65-jährige ...

mehr