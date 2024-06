POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Landkreis Oldenburg: 10-Jährige bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen entstanden. Eine 41-jährige Frau aus Wildeshausen befuhr am Sonntagnachmittag, 09. Juni 2024, mit einem Audi die Wildeshauser Straße in Dötlingen. Gegen 15:15 Uhr beabsichtigte die 41-Jährige an einer Bushaltestelle mit ihrem Kleinwagen zu ...

mehr