Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen entstanden.

Eine 41-jährige Frau aus Wildeshausen befuhr am Sonntagnachmittag, 09. Juni 2024, mit einem Audi die Wildeshauser Straße in Dötlingen. Gegen 15:15 Uhr beabsichtigte die 41-Jährige an einer Bushaltestelle mit ihrem Kleinwagen zu wenden. Hinter der 41-Jährigen fuhr eine 50-jährige Frau aus dem Kreis Gütersloh mit einem Opel. Beim Wendemanöver kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

