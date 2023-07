POL-PDNW: Körperverletzung auf dem Weinfest-Eselshaut

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Freitag, den 30.06.2023, gegen 18:30 Uhr kam es im Harthäuserweg in Neustadt an der Weinstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein 37-Jähriger Anwohner sei beim Kochen in seiner Wohnung eingeschlafen. Hierdurch kam es zu starker Rauchbildung in seiner Wohnung. Vor Ort konnte ein Brand durch die Einsatzkräfte vermieden werden. Ein Anwohner blieb unverletzt. ...

