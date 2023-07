Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 30.06.2023, gegen 15:00 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Der 60-Jährige PKW-Fahrer befuhr den Kohlplatz in Fahrtrichtung Lindenstraße. Im Kreuzungsbereich übersah dieser einen 58-Jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Durch die Vollbremsung stürzte dieser zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen.

