Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Buhla (ots)

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es gestern Abend gegen 16.30 Uhr. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem VW die Ortsverbindung von Kraja kommend in Richtung Buhla. Aus ungeklärter Ursache kam sie kurz vor dem Ortseingang nach links in den Gegenverkehr und erfasste dabei einen 15-Jährigen mit seinem Moped. Der Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Fahrerin des VW kam ebenfalls zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ortsverbindung konnte nach drei Stunden Vollsperrung wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell